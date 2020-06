Spadafora: Quarantea, giochino di mettere ministri contro non funzionerà

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - "Il giochino di mettere i ministri l'uno contro l'altro, stavolta, non funzionerà". Lo dichiara in una nota il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dopo aver sentito il collega responsabile della Salute, Roberto Speranza, sul tema dell'allegerimento della quarantena, per il quale è necessario modificare la norma.

