Spadafora: Massima disponibilità a modifiche norma quarantena in tempi brevi

Roma, 16 giu. (LaPresse) - "Ho manifestato" al ministro della Salute, Roberto Speranza, "la mia massima disponibilità" a lavorare sulle modifiche al decreto legge per consentire un allegerimento della quarantena e "farlo in breve tempo". Lo dichiara in una nota il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

