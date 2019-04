Siri indagato per corruzione. Il leghista: "Non ne so niente". Di Maio: "Opportuno che si dimetta"

"Non so assolutamente niente, non ho idea di cosa siano tutte queste cose". Il sottosegretario alle Infrastrutture della Lega Armando Siri commenta a LaPresse la notizia di un'indagine delle procura di Roma per corruzione a suo carico. "Cado dalle nuvole, non mi è stato notificato nulla ma sono tranquillo, non mi sono mai occupato di queste cose".

Secondo quanto riportato da Repubblica, Siri avrebbe intrattenuto frequenti rapporti con un imprenditore dell'eolico, ai domiciliari per mafia da un anno, su cui indagano da tempo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e gli investigatori della Dia. Giovedì mattina, i procuratori aggiunti di Palermo e Roma, Paolo Guido e Paolo Ielo, hanno disposto una serie di perquisizioni per acquisire atti e documenti riguardanti appalti e autorizzazioni in materia di impianti energetici. A condurre l'inchiesta, il pm romano Mario Palazzi e il collega palermitano Gianluca De Leo.

L'indagine mette a rischio la tenuta del governo gialloverde. Il Movimento 5 stelle da sempre è molto sensibile al tema dei politici indagati e il vicepremier Luigi Di Maio lo ricorda all'alleato: "Se i fatti sono questi Siri si deve dimettere dal governo. Va bene aspettare il terzo grado di giudizio ma c'è una questione morale e se c'è un sottosegretario coinvolto in un'indagine così grave non è più una questione tecnico-giuridica ma morale e politica. Non so se Salvini concorda con questa mia linea intransigente ma il mio dovere e tutelare il governo e credo che anche a lui convenga tutelare l'immagine della Lega. Poi auguro al sottosegretario Siri di risultare innocente e siamo a pronti a riaccoglierlo nel governo". La Lega fa invece quadrato intorno a Siri: "Piena fiducia nel sottosegretario, nella sua correttezza. L'auspicio è che le indagini siano veloci per non lasciare nessuna ombra".

Di Battista - Sul caso interviene anche il pasionario pentastellato Alessandro di Battista: "Ho sempre sostenuto questo Governo, lo sosterrò ancor di più se il sottosegretario Siri si dimetterà il prima possibile. Nessun Governo del cambiamento e nessun Governo che si sta impegnando nella lotta alla corruzione può tollerare che vi sia un proprio esponente indagato per reati così gravi. Il sottosegretario Siri lavora nel ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ministero più delicato che c'è per via dei lavori e degli appalti che segue. È evidente che debba dimettersi all'istante perché, come diceva Borsellino, 'i politici non devono soltanto essere onesti, devono apparire onesti'".

Morra - A sostegno della richiesta di Di Maio interviene anche Nicola Morra, senatore del M5s e presidente della commissione parlamentare Antimafia: "Le ipotesi di indagini che coinvolgono il sottosegretario Siri, se confermate, sono inquietanti e gravi. Il presunto legame con Vito Nicastri è un'ombra pesante perché Nicastri, agli arresti domiciliari, è l'imprenditore che risulta aver coperto e finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro. È lapalissiano questo filo che lega mafia e palazzi e ribadisco che, se accertato, risulterebbe di una gravità senza precedenti. Proprio ieri la commissione ha trasmesso il nuovo codice di autoregolamentazione, ed a mio avviso è doveroso che la politica si ponga la questione morale anticipando codici o leggi. La richiesta di dimissioni avanzata da Luigi Di Maio mi trova pienamente concorde. Ora è il momento di lasciar lavorare serenamente la magistratura che deve sentire la vicinanza e il sostengo di tutte le istituzioni e delle forze politiche"

Bongiorno - Alle richieste di dimissioni di Siri replica polemica la ministra leghista Giulia Bongiorno: "Stupisce il giustizialismo a intermittenza con il quale vengono valutate le diverse vicende giudiziarie a seconda dell'appartenenza del soggetto indagato a uno schieramento politico".

