Sorpresa di Conte a Cinema America, premier a inaugurazione stagione

di dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - Visita a sorpresa per l'apertura della stagione di Piazza San Cosimato ai ragazzi del Cinema America. Accolto da applausi si è palesato anche il premier, Giuseppe Conte. Come testimoniano le immagini in diretta Facebook sulla pagina degli organizzatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata