Tav, il 57% degli elettori M5S vuole lo stop all'opera anche se cade il governo

E' più importante il no alla Tav o la tenuta del governo? Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà su Rai3, il 57% degli elettori del M5S è convinto che si debba rimanere fermi sullo stop all'opera anche se si rischia di far cadere l'esecutivo. Parere opposto per il 38%.

Lega e M5S - Sempre secondo i dati raccolti da EMG Acqua, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento. Il 31,2% degli intervistati ha infatti risposto che voterebbe per il partito guidato da Salvini (stabile rispetto alla settimana scorsa), il 23,2% sceglierebbe invece i Cinque stelle, percentuale in calo dello 0,6% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,4%. In leggero calo le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 10,7% (-0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,8% (-0,2%) Noi con l'Italia 0,6%.

Pd - Effetto primarie sul Partito democratico. Secondo il sondaggio, se si votasse oggi il Pd raggiungerebbe il 19,3% delle preferenze, in rialzo dell'1,1% rispetto alla settimana scorsa. Stabili le opposizioni di centrosinistra: Più Europa - CD con Bonino 3,1%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 4,5% (0,5%). Potere al popolo è all'1,4%.

Per quanto riguarda le alleanze, gli elettori Pd sono nettamente contrari ad un avvicinamento al Movimento. Più incertezza invece tra i pentastellati. Infatti, alla domanda 'Secondo lei il Pd di Zingaretti dovrebbe lavorare, in prospettiva, ad una alleanza con il Movimento 5 Stelle?', l'87% degli elettori dem ha risposto no. Tra quelli del M5S il 35% è favorevole ad un'alleanza con il Pd, contrario il 57%.



