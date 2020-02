Sondaggi: Renzi e Salvini calano ancora, avanzano Fratelli d'Italia e Pd

Continuano a ridursi i consensi della Lega di Matteo Salvini. Gli ultimi sondaggi vedono confermate le tendenze evidenziate negli ultimi mesi Dal sondaggio condotto dall'istituto Ixè per Carta Bianca (Rai 3) emerge che il partito di Matteo Salvini è ancora in prima posizione, ma continua a flettere attestandosi al 27,5%, ossia oltre 5 punti percentuali in meno rispetto ai livelli di metà novembre (32,6%). Le preferenze perse dalla Lega rimangono sostanzialmente nell'alveo del centro destra, che nel complesso raccoglie quasi la metà dei votanti. Continua infatti l'ascesa di Fratelli d'Italia che si attesta al 12,9% con il suo leader, Giorgia Meloni, che si mantiene davanti a Salvini in termini di fiducia. Tra i partiti di governo sale ancora il Pd dal 20,1 al 20,5%, mentre il Movimento 5 Stelle è stabile al 14,9%. Italia Viva di Matteo Renzi continua ad annaspare al 3% dal 3,2% precedente (tre mesi fa era al 4,6%). Resta stabile il gradimento del Governo Conte, che raccoglie la fiducia di poco più di 1 elettore su 3, non mostrando particolari ricadute delle fibrillazioni interne in merito alla Prescrizione.

