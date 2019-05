Sondaggi, la Lega cala ma resta il primo partito. Pd supera il M5s

Per la prima volta, da mesi, la Lega di Matteo Salvini cala decisamente nei sondaggi. Lo dice il rilevamento settimanale sul voto alle Europee dell'Istituto Noto Sondaggi che Antonio Noto ha presentato martedì a "Cartabianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

Intendiamoci, la Lega resta di gran lunga il primo partito con il 32% delle intenzioni di voto, ma la novità è che, in una settimana, ha lasciato sul terreno l'1,5. Anche il M5s scende (-0,5%) collocandosi sulla fatidica quota del 20%. Con il Pd in crescita (dal 21 al 22%) il sorpasso di Zingaretti su Di Maio è ormai un dato di fatto.

Tornando all'area di governo, va detto che, nello "scambio di ruoli" tra Lega e M5s che si è verificato tra i due alleati rispetto al dato del 4 marzo 2018, per la prima volta da mesi, la Lega scende sotto il livello (32,68%) raggiunto da M5s alle politiche, quando la Lega prese il 17,35%. Complessivamente,.

Il centrodestra resta immobile rispetto a una settimana fa con Forza Italia all'8,5% (un dato molto basso, circa sei punti sotto le Politichr del 2018). Per fortuna del cdx, Fratelli d'Italia continua ad andare bene e conferma il 6% della settimana scorsa. Il centrosinistra arriva al 25 per cento grazie al 22% del Pd e al 3% dell'accoppiata Bonino-Pizzarotti (+Europa e Italia in comune). E anche a sinistra qualcosa si muove con La Sinistra al 2,5% e Europa Verde all'1,5. Altri partiti (destre, forze regionali ecc) arrivano, in tutto, al 5%.

Insomma, a quattro settimane dal voto europeo, il quadro politico sembra "scaldarsi” e gli elettori muoversi e uscire dall'immobilismo che aveva fatto ammattire i sondaggisti i quali, nell'ultimo mese erano stati costretti dalla realtà a presentare dati sempre uguali.

