Sondaggi, il M5S scende al 20,5%. Lega al 32% e Pd al 21%

Il rilevamento dell'Istituto Noto Sondaggi per Cartabianca di RaiTre. Centrodestra al 16%

Lega e Pd fermi rispettivamente al 32% e al 21%, M5S ancora in calo al 20,5%. Si concretizza in questa settimana il sorpasso del Partito Democratico di Zingaretti (che, pure, fatica a crescere ancora) sul Movimento di Luigi Di Maio (la cui discesa sembra essere rallentata). Sono i dati principali del rilevamento sul voto alle prossime europee del 26 maggio prodotto dall'Istituto Noto Sondaggi di Antonio Noto per il programma Cartabianca di Bianca Berlinguer su RaiTre.

Con la Lega al 32,5 e M5S al 20,5% l'area di governo riceve un consenso pari al 52,5%. Il 4 marzo, a parti praticamente invertite (M5S era al 32,86% e la Lega al 17,35%) lo stesso dato era al 50,21% con un aumento, dunque, del 2,3% circa.

Il centrodestra arriva complessivamente al 16%: Forza Italia, secondo il sondaggio, è al 10,5% (-0,5% rispetto alla settimana precedente), Fratelli d'Italia sale al 5% (+0,5%), altri di centrodestra sommano uno 0,5%. Il 4 marzo del 2018, il centrodestra raggiunse il 32,68%: sottraendo il 17,35% preso un anno fa dalla Lega, si arriva a un 15,33%. Un dato praticamente invariato e, comunque, in lieve crescita.

Il centrosinistra raggiunge complessivamente il 25% con gli stessi dati della settimana precedente: Pd al 21%, +Europa al 3,5 e altri all'1%. Complessivamente, alle politiche del 4 marzo il centrosinistra raggiunse il 22,85%: una crescita del 2,15%.

A sinistra Leu cala ancora e scende all1.5% (-0,5%). In forte calo rispetto al 3,5 delle politiche 2018 e Potere al Popolo rimane all'1% (1,13 alle politiche). Non si sa se Leu parteciperà alle europee con una lista autonoma. Altri partiti e partitini raggiungono (nel sondaggio) il 3%, più o meno la stessa percentuale delle politiche.

