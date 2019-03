Sondaggi Europee, Ppe e S&D avrebbero la maggioranza a Strasburgo

Perdono seggi popolari e socialdemocratici, ma, alla fine, i due grandi partiti dovrebbero mantenere, insieme, la maggioranza del Parlamento europeo. Sovransti e destra guadagnano seggi nei singoli Paesi (come la Lega in Italia) ma gli equilibri del prossimo Parlamento europeo (quello che uscirà dalle elezioni di maggio, in Italia si svolgeranno il 26) non sarà così profondamente diverso. Non ci sarà, a quanto pare, quella "rivoluzione" che alcune forze politiche, in Italia, auspicano. Né populisti nè sovranisti dovrebbero riuscire a mettere il capello sul nuovo Parlamento di Strasburgo.

Sono i risultati delle proiezioni elaborate dal Parlamento europeo sulla base dei sondaggi usciti in questi giorni nei singoli Paesi. Un esercizio che Strasburgo fa praticamente una volta al mese. Il dato che emerge dai diversi sondaggi viene elaborato in termini di seggi sulla base dei 705 parlamentari che verranno eletti senza quelli inglesi perché, finora, si è partiti dal presupposto (non più così certo dopo le notizie che arrivano da Londra) che la Gran Bretagna non avrebbe partecipato al voto.

Il Ppe (in Italia Fi) avrebbe 188 seggi (26,7%). Oggi ne ha 217 (28,9%).

Il gruppo Socialisti&Democratici (in Italia, il Pd) arriverebbe a quota 142 (20,1%) contro gli attuali 186 (24,8%). Il gruppo S&D perderebbe, tra l'altro 19 laburisti inglesi

I Conservatori (ECR), in Italia Fdi raggiungerebbero i 53 seggi (7,5%). Oggi ne hanno 76 (10,1%). Anche per loro vanno perduti 19 tories inglesi.

Alde (Alleanza dei liberali e democratici) passerebbe da 68 seggi (9,1%) a 72 (10,2). In Italia, l'Alde non ha riferimenti.

I Verdi (Efa) perderebbero un seggio: da 52 (6,9%) a 51 (7,2%). L'aumento percentuale è determinato dalla diminuzione del totale dei seggi.Oggi i verdi hanno un parlamentare italiano.

La sinistra (GUE-NGL) passerebbe da 52 (6,9%) a 49 (7%) seggi. In Italia perderebbe i tre parlamentari che ha adesso

L' EFDD (Libertà e democrazia diretta) perderebbe undici seggi: da 41 (5,5%) a 30 (4,3%). In realtà, l'EFDD (populisti) prenderebbero una decina di seggi in Danimarca (dove ne hanno uno) e ne guadagnerebbero 4 in Italia con il M5S che passerebbe da 14 a 18 parlamentari. Ma il gruppo vedrebbe sparire i 18 parlamentari inglese dell'Ukip di Farage.

L'ENF (Gruppo delle Nazioni e delle Libertà), in sostanza, i sovranisti europei, guadagnerebbe 24 seggi passando da 27 a 61 parlamentari (dal 4,9% all'8.7%). In questa avanzata sarebbero determinanti i 27 deputati della Lega che oggi ne ha 6.

Il sondaggio conteggia poi 7 parlamentari (oggi ce ne sono 21) "unattacched" (non aderenti ad alcun gruppo e 52 che fanno parte di gruppi unionazionali..

Italia - Per quanto riguarda l'Italia, il sondaggio prevede 27 seggi alla Lega (32,2% dei voti), 18 a testa per Pd (20,6%) e M5S (20,9%), 8 a Forza Italia (9,5%) e 4 a Fratelli d'Italia (4,5%). +Europa (3%) non avrebbe seggi e così Potere al Popolo, Leu e altri che eventualmente si presentassero.

