Siria, soddisfazione Mattarella per liberazione Zanotti

di abf

Roma, 6 apr. (LaPresse) - "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la sua soddisfazione per la liberazione di Sergio Zanotti e ha manifestato il suo apprezzamento agli organismi di sicurezza dello Stato che si sono adoperati per la positiva conclusione della vicenda". E' quanto si legge in una nota del Colle.

