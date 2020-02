Siria, Macron: Scandalo umanitario non può essere tollerato

di ntl/dab

Napoli, 27 feb. (LaPresse) - "Vogliamo la stessa maniera di procedere nel Sael e in Siria, condanniamo solennemente quanto avviene da diverse settimane in Siria. Il regime opera attacchi che sono uno scandalo umanitario, la distruzione dei centri medici, il mancato rispetto degli accordi internazionali, gli attacchi contro i civili non possono essere tollerati". Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Napoli al termine del vertice Italia-Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata