Siria, Di Maio: Chiederemo a Europa stop vendita armi a Turchia

di dab/lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "Basta armi alla Turchia". Lo chiede un gruppo di attivisti mentre Luigi Di Maio sul palco di Italia a 5 Stelle. Il ministro degli Esteri replica: "Grazie mille. Lunedì ho il mio primo Consiglio europeo degli Affari europei e chiederemo come governo che l'Europa fermi la vendita di armi alla Turchia", annuncia. "Un Paese che non considera la pace non può avere armi dall'Europa", aggiunge. E poi chiama il coro "Basta armi alla Turchia".

