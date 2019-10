Siria, Di Maio alla Camera: "Turchia si fermi subito"

La guerra turca ai combattenti curdi arriva al Parlamento italiano. Luigi Di Maio riferisce alla Camera dell'offensiva in Siria. "Il bilancio delle vittime è inaccettabile - dice il ministro degli esteri - e ha effetti devastanti sul piano umanitario". Sulle armi ad Ankara il capo della Farnesina conferma il blocco alle vendite future e ipotizza anche lo stop agli scambi in corso. E chiede la fine immediata delle ostlità. Erdogan però va avanti e torna a minacciare l'Occidente: "O mi sostenete o vi mando i profughi". Donald Trump vara le prime sanzioni contro la Turchia e invia il suo vice Pence ad Ankara con l'obiettivo di ottenere un cessate il fuoco. "Non permetteremo lo scontro Siria-Turchia", fa sapere la Russia.