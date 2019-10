Siria, Di Maio: A Paesi Ue domani chiederò che nessuno venda più armi a Turchia

di scp

Milano, 13 ott. (LaPresse) - Domani al Consiglio europeo dei ministri degli Esteri "come Italia chiederò due cose: che si lavori per fermare l'azione della Turchia e che tutti i paesi europei, tutti, non vendano più armi alla Turchia". Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg3.

