Siria, Conte: "L'Ue non può accettare ricatto dalla Turchia"

(LaPresse) "Lo dirò chiaro e forte al Consiglio Ue della settimana prossima: l'Unione Europea non può accettare questo ricatto. Non può essere che l'attività fin qui svolta dalla Turchia per l'accoglienza di profughi siriani sia un'azione di ricatto". Così il premier Giuseppe Conte da Isernia, in Molise, sulla situazione della Siria. "Dovremo parlare con una voce sola e dovrà parlare tutta la comunità internazionale", ha aggiunto Conte.