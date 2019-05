Siri, via alla procedura di revoca. Salvini: "Con 5Stelle c'è spaccatura"

In giornata si deciderà la sorte del sottosegretario della Lega indagato per corruzione

Il Consiglio dei Ministri è pronto a discutere le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e da settimane al centro di un'aspra polemica all'interno del governo tra Lega e Cinque Stelle. Le due parti dell'esecutivo gialloverde arrivano spaccate sulla vicenda: ieri le ultime stilettate tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, col vicepremier pentastellato che invitava l'omologo del Carroccio a far dimettere Siri prima della conta in CdM e la secca replica di Salvini: "Non mi appassiona questo tema, ma andrò al CdM il tempo necessario per fare tutto quello che serve", le parole del ministro dell'Interno.

