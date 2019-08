Siri: Per quanto andrà avanti stillicidio, violenza e accanimento?

di dab

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "Mi chiedo per quanto tempo ancora andrà avanti questo stillicidio, questa violenza, questo accanimento". È un passaggio del lungo post scritto su Facebook dal senatore della Lega ed ex sottosegretario, Armando Siri. "Mi sono impegnato in politica non per occupare un posto, ma per dare un contributo per cambiare alcune cose sostanziali nel rapporto tra Stato e cittadini, tra queste il sistema fiscale - prosegue -. Ho lottato per il saldo e stralcio per i piccoli contribuenti in difficoltà, per avviare la prima fase della Flat tax per le partite Iva e ho sempre svolto il mio lavoro onestamente e con dedizione avendo a cuore i cittadini, soprattutto i più deboli".

