Siri: Io indagato? Non so assolutamente niente

di ntl

Roma, 18 apr. (LaPresse) - "Non so assolutamente niente, non ho idea di cosa siano tutte queste cose". Così a LaPresse il sottosegretario della Lega Armando Siri. "Cado dalle nuvole, non mi è stato notificato nulla ma sono tranquillo, non mi sono mai occupato di queste cose", aggiunge.

