Notte tranquilla per Berlusconi, il medico: "Condizioni ottimali, presto verrà dimesso"

Il Cav è stato operato per occlusione intestinale al San Raffaele di Milano. Il professor Zangrillo rassicura sulla sua salute: "È pronto per la volata finale alle Europee"

Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla dopo l'intervento per occlusione intestinale al San Raffaele. I parametri clinici sono stabili e il decorso post operatorio procede in maniera ottimale. Il Cav ha parlato con i familiari.

"Le condizioni di Berlusconi sono ottimali. Sta bene. Ieri sera ha subito un intervento chirurgico per un fatto funzionale: alla base non c'era alcuna patologia o malattia organica", ha spiegato il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell'ex presidente del Consiglio. "L'operazione - ha spiegato Zangrillo parlando ai cronisti fuori dall'ospedale - è figlia di un vecchio intervento e una briglia aderenziale ha determinato una occlusione intestinale. In questi casi bisogna agire tempestivamente e fare al scelta giusta. Lo abbiamo fatto e insieme al professor Rosati abbiamo deciso ieri sera di procedere all'intervento chirurgico che è stato assolutamente risolutivo. Berlusconi ha passato una notte tranquilla, ha riposta ed è sereno e come suo medico non potevo sperare di meglio e credo nel giro di pochi giorni di poterlo dimettere".

Zangrillo ha aggiunto che il suo compito sarà quello di "preparare Silvio Berlusconi per la volata finale" della campagna elettorale in vista delle elezioni Europee del 26 maggio prossimo "in modo tale che lui vinca come è abituato a fare", ribadendo che le dimissioni del fondatore di Forza Italia sono fissate per i "prossimi giorni".

