Silvia Romano, Salvini: Non avrei fatto show mostrando vittoria terroristi

di mad

Milano, 12 mag. (LaPresse) - "Io al posto del Governo avrei evitato lo show all'arrivo della ragazza, mostrando che hanno vinto i terroristi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Omnibus su La7, commentando il rientro in Italia di Silvia Romano. "Sono ovviamente contento che Silvia sia viva e sana e salva, e se si vuole vestire con i jeans o in abiti islamici sono fatti suoi. Per me il problema è come evitare per il futuro altri casi simili: nel mondo ci sono migliaia di italiani, dovremmo fare come altri Paesi che non pagano i riscatti, se paghiamo i riscatti continueranno i sequestri", ha concluso Salvini.

