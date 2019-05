Silenzio elettorale, domenica si vota dalle 7 alle 23

Chiusa la campagna per le europee, oggi è il giorno del silenzio elettorale, ieri sera gli ultimi comizi di candidati e leader politici. Domani si vota dalle 7 alle 23, in Italia seggi aperti anche per le Regionali in Piemonte e in oltre 3800 comuni per eleggere il nuovo sindaco. Oggi intanto si vota per il rinnovo dell'europarlamento a Malta, Slovacchia e Lettonia e per il secondo giorno nella Repubblica Ceca. Si è già votato in Irlanda, Olanda e nella Gran Bretagna alle prese con lo stallo sulla Brexit. Circa 400 milioni, in tutto, gli elettori nei 28 paesi comunitari.