Sicurezza, scontro aperto Salvini-Lamorgese. Pronte modifiche ai due Dl

Scintille tra Matteo Salvini e Luciana Lamorgese sulla sicurezza. L'ex ministro dell'Interno prepara un pacchetto di emendamenti da 3 miliardi sul comparto, la nuova inquilina del Viminale si prepara a modificare i due Decreti Salvini. Lo schema di provvedimento per la modifica dei Dl, rivela Lamorgese, è pronto e attende soltanto il vaglio del consiglio dei ministri.

Il Viminale è "allo sbando", tuona la Lega, che accusa l'ex prefetto di Milano di non trovare i fondi per le Forze dell'Ordine, mentre annuncia di voler modificare i Dl che così diventeranno "Decreti insicurezza, filo-ong". La Lega promette le barricate, in Aula e nelle piazze.

