Sicurezza, Salvini: No a taser è danno a Milano e regalo a balordi

di mad

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Incredibile. La maggioranza di centrosinistra che governa Milano non vuole il taser per la polizia municipale, così come previsto dal Decreto Sicurezza. I milanesi avranno una polizia municipale meno equipaggiata e con uno strumento in meno contro delinquenti e balordi. Nella fase sperimentale, il taser ha dato ottimi risultati e nessuna controindicazione. Spiace questa mancanza di fiducia e di tutela nei confronti della polizia municipale: è un regalo a criminali e sbandati. E non capisco l'astensione del Movimento 5 Stelle, che pure ha contribuito ad approvare il Decreto Sicurezza. Il centrosinistra pensa di fare un torto al sottoscritto, ma danneggia Milano". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

