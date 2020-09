Sicurezza, Lamorgese: Non erigere muri, mai abbastanza alti per proteggerci

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "Costruire la sicurezza, in tutti i campi, significa ricercare alleanze, scambiare esperienze, rafforzare le sinergie reciproche, con l'obiettivo di superare i propri limiti e gettare un ponte con i propri alleati. In altre parole, la sicurezza si persegue costruendo con tenacia, giorno dopo giorno, solide reti fondate sulla condivisione di obiettivi e interessi, non certo erigendo muri che non saranno mai abbastanza alti per proteggerci". Così la ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata