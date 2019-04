Sicilia, fonti M5S: Quando corriamo da soli Lega sempre dietro di noi

di npf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - C'e soddisfazione nel M5S per il risultato ottenuto alle comunali in Sicilia. La Lega in Sicilia è stata battuta dal MoVimento ovunque a dimostrazione del fatto, viene fatto notare da fonti pentastellate, che quando non corre con il centrodestra ma corre da sola è sempre dietro il M5S.

