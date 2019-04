Sicilia, Di Maio: In Regione si fanno c... loro, questo è il centrodestra

di dab

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "L'amministrazione regionale pur di non abolire 7 milioni di vitalizi" mettono a rischi i conti dell'ente, e "si fanno i cazzi loro", quindi "evitate di rieleggere gente del genere". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, a Caltanissetta per un comizio del M5S in vista delle amministrative, attaccando giunta e consiglio della Regione Siciliana. "Questo è il centrodestra - aggiunge -. Anzi, ma quale centrodestra. Magari ci fossero un centrodestra e un centrosinistra degni di questo nome".

