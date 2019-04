Sicilia, affluenza al 58%: cala M5s, cresce la Lega. Salvini: "Anni fa questo risultato sarebbe stato fantascienza"

In Sicilia le elezioni amministrative per il rinnovo di 34 sindaci e consigli comunali

L'affluenza alle elezioni amministrative in Sicilia, per il rinnovo di 34 sindaci e consigli comunali, è stata di 254.697 elettori, pari al 58,42% degli aventi diritto. La provincia più virtuosa è Messina, col 68,34%, e in particolare il comune di Brolo, col 78,12%. L'affluenza più bassa in provincia di Agrigento, col 44,45%.

Ancora non ci sono dati definitivi, ma in generale è possibile dire che il Movimento 5 Stelle è calato (il partito ha perso i due centri di Bagheria e Gela) mentre la Lega cresce ma non sfonda. Tuttavia Matteo Salvini si dice soddisfatto. "Grazie ai siciliani - ha dichiarato a Rtl - perché mi hanno e si sono regalati la voglia di cambiamento. Solo parlare di una scelta del genere qualche anno fa sarebbe stato fantascienza, vuol dire che al governo stiamo lavorando bene".

"Le elezioni amministrative in Sicilia - è stato invece il commento di Luigi Di Maio - hanno ancora una volta dimostrato la solidità del M5S. Quando si gioca ad armi pari e anche gli altri corrono con una sola lista mostriamo tutta la nostra solidità, ma la grande soddisfazione è essere arrivati al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia che va al voto: Caltanissetta. Senza contare anche il ballottaggio nel Comune di Matteo Messina Denaro, Castelvetrano, a dimostrazione dei nostri anticorpi e della coerenza sempre mostrata sulla legalità e la lotta alla mafia. Il cambiamento continua".

