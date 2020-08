Sì M5s a alleanze, Zingaretti: "Ora più uniti, ma non sosterremo Raggi"

"Confido che si farà di tutto, in tutte le forze politiche che fanno parte di questa maggioranza, per mantenere questo impegno" e riformare la legge elettorale. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Orbetello per sostenere la candidatura di Eugenio Giani a presidente della Toscana. "Il tema della legge elettorale lo abbiamo posto noi, ma oggi è un punto del programma del governo, e quindi se non ce la facciamo è un problema della maggioranza di governo, che si è presa un impegno che non riesce a mantenere".

Zingaretti ha aggiunto: "Su Roma e la Raggi, non capisco il polverone su una non notizia della ricandidatura perché la sindaca è al primo mandato e al 99% dei casi chi ha fatto un mandato si ricandida. Noi, non è un tema personale, non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perché credo siano stati cinque anni drammatici per la capitale d'Italia e occorre ora dare voce alla città".

Occorre "unire le forze sociali, produttive e politiche e indicare una speranza nuova per questa bellissima città per ridarle il ruolo che ha nella storia". "Per quanto riguarda noi, i candidati delle amministrative 2021 si decidono dopo le amministrative 2020 quindi non c'è nessun ritardo, c'è voglia di pensare ai contenuti e poi di arrivare a una personalità che interpreti il cuore di Roma", ha concluso Zingaretti.

