Shoah, Mattarella: Testimonianza Segre un patrimonio prezioso

di scp

Milano, 23 gen. (LaPresse) - "La nostra Costituzione prevede cinque senatori a vita e in questi cinque anni di mandato io avevo solo un posto vacante e ho nominato la signora Segre perchè la testimonianza che ha reso in questi ultimi decenni sulla Shoah è stata per l'Italia un patrimonio prezioso". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando il presidente israeliano Reuven Rivlin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata