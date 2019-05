Shoah, Conte: Oblio alleato odio, vigilare su rigurgiti antisemiti

di npf/rib

Roma, 8 mag. (LaPresse) - "L'oblio, il più micidiale alleato dell'odio, rischia di far rivivere - seppure in forme diverse - gli orrori di quel passato". Così il presidente Giuseppe Conte incontrando 800 ragazzi russi, di origine ebraica, al Tempio Maggiore di Roma. "Occorre vigilare di fronte al riaffiorare di forme - latenti o esplicite - di antisemitismo - ha aggiunto - Lo smarrimento della ragione collettiva, che sperimentammo nel secolo scorso, non è fugato per sempre. Purtroppo ancora oggi, in molti Paesi d'Europa - anche in Italia, nella stessa città di Roma - assistiamo a episodi di riprovevole violenza, che costituiscono il sintomo di un progressivo arretramento dei presidi di civiltà, di un drammatico affievolimento della sensibilità collettiva di fronte all'emersione di antiche e nuove forme di razzismo, spesso di matrice antisemita".

