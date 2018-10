Shoa, Salvini: Non si scherza su memoria, condanna ferma

di egr

Roma, 11 ott. (LaPresse) - “Da noi vige la separazione dei poteri ed il Parlamento ha le sue prerogative che naturalmente rispetto. Detto questo non si scherza sulla Shoa”. Questo ha dichiarato il Ministro Salvini commentando la notizia dell'audizione in Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati di un gruppo asseritamente negazionista. “La condanna della Shoa é ferma ed indiscutibile e dobbiamo stare attenti a non lasciare nessuno spazio a quella che Hanna Arendt chiamava la banalità del male abbassando la guardia anche magari solo in buona fede. La Memoria della Shoa va assolutamente preservata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata