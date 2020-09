Senato, Questori: M5S positivi assenti da giorni, mappati contatti

di gar/abf

Roma, 30 set. (LaPresse) - Il Collegio dei Senatori Questori informa in una nota "che il senatore Mollame, risultato positivo al Covid-19, non frequenta i locali del Senato a far data dal 10 settembre". "Alle ore 9.15 di oggi - spiega - si è venuti a conoscenza della positività al Covid-19 del senatore Croatti, il quale ha avuto l'ultimo accesso agli stessi locali il giorno 24 settembre. Si è pertanto effettuata immediatamente la mappatura dei 'contatti stretti' in Senato dichiarati dal medesimo senatore Croatti e si sono svolte le verifiche mediche previste dalla normativa vigente". "Come sempre, i locali delle Commissioni e dell'Assemblea sono già stati sanificati" conclude la nota.

