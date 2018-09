Senato, ok alla legge sui seggiolini per bambini antiabbandono: obbligatori i dispositivi acustici

L'Aula del Senato ha approvato con 261 sì e un'astensione il disegno di legge sui seggiolini per bambini antiabbandono (conosciuta come legge Meloni) che prevede l'obbligo dei dispositivi acustici. Il testo, che ha già ricevuto il via libera della Camera, diventa quindi legge.

Tutti i sistemi di ritenuta per bambini (previsti dal comma 1 dell’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), quindi, devono essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso per rilevare la presenza di un bambino nell'abitacolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata