Senato, Grasso: Non ho partecipato a voto su Lotito

di npf/abf

Roma, 24 set. (LaPresse) - “La questione dibattuta nel corso della contestazione dell'elezione del senatore Carbone si fonda sui dati di proclamazione della corte d'appello di Napoli, che si sono verificati come inesatti da parte dell'indagine del Comitato Campania della giunta di cui facevo parte e che era stato incaricato di verificare nel dettaglio. Così la giunta ha disconosciuto gli esiti di tali controlli, peraltro evidenziati dalla relazione del presidente del comitato sen. Malan. Pertanto non ho partecipato al voto". Così il senatore di Leu Pietro Grasso intercettato a margine della giunta per le Elezioni che ha esaminato il ricorso presentato da Claudio Lotito contro l'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

