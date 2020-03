Senato, capigruppo: priorità a provvedimenti emergenza coronavirus

di dab

Roma, 11 mar. (LaPresse) - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, comunica che oggi la conferenza dei capigruppo ha stabilito all'unanimità di considerare prioritario, per la prossima settimana, l'esame in commissione dei provvedimenti sull'emergenza Coronavirus. E ciò anche in considerazione della possibilità di ulteriori interventi normativi e del dialogo in corso tra maggioranza, opposizioni e Governo.

