Segre, Mattarella chiama senatrice: Preziosa testimonianza contro odio

di ect

Milano, 10 set. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina alla Senatrice a vita Liliana Segre. "Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l'ha ringraziata per la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione", si legge in una nota del Quirinale.

