Sea Watch, Toninelli: Porti chiusi, Salvini s'informi prima di parlare

di dab

Milano, 19 mag. (LaPresse) - "Porti chiusi a Seawatch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia. Non parli a sproposito del sottoscritto in Tv. È evidente che l'epilogo della vicenda è legato al sequestro della nave da parte della magistratura, non serve un esperto per capirlo. Magari il ministro dell'Interno si informi prima di parlare. E trovi soluzioni vere sui rimpatri, non ancora avviati a distanza di un anno da quando, come titolare del Viminale, è il responsabile della sicurezza nazionale". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata