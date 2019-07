Sea Watch, togati Csm chiedono pratica a tutela gip Agrigento

di ddn/dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - I consiglieri togati del Csm "chiedono l'apertura di una pratica ex art. 36 reg. interno a tutela della collega Alessandra Vella, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento, ed a presidio dell'autonomia e indipendenza della giurisdizione". Il gip è stata infatti oggetto di critiche dal ministro Matteo Salvini dopo non aver con validato l'arresto di Carola Rackete.

