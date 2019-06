Sea Watch, Salvini: Spero venga confermato arresto criminale tedesca

di lrs

Milano, 30 giu. (LaPresse) - "C'è un giudice che entro le prossime ore deve confermare o meno l'arresto della fenomena tedesca. Sei bianca, ricca e tedesca? Non lo so, fai una gita sul lago di Como, vai a fare volontariato con gli anziani e i disabili o vai in parrocchia, non venire a rompere le palle nel Mediterraneo e a schiacciare i finanzieri contro le banchine dei porti italiani. Io voglio sperare che ci sia un giudice che rende giustizia a quei quattro militari della Gdf e a un popolo di 60 milioni di persone che sono stufi di essere trattati come una discarica per tutta Europa e, quindi, che venga confermato l'arresto per questa criminale". Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, durante un comizio alla festa della Lega di Cantù (Como) trasmesso in diretta Facebook, a proposito della capitana della Sea Watch, Carola Rackete.

