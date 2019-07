Sea Watch, Salvini: Sentenza Rackete fa male a Italia, urge riforma giustizia

di abf

Roma, 7 lug. (LaPresse) - "Io non me la prendo tanto con una signorina tedesca come Rackete, io non capisco come un giudice abbia potuto dare ragione ad un personaggio del genere, facendo del male all'Italia. E' una sentenza che fa male all'Italia". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando in un comizio a Fubine, nell'Alessandrino. "E' urgente una riforma della giustizia come dio comanda, dove se un giudice sbaglia paga"; ha aggiunto.

