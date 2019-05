Sea Watch, Salvini: Se vogliono vado anche domani a Tribunale Catania

di dab

Milano, 17 mag. (LaPresse) - "Il 99% di giudici, magistrati e pm fa bene il proprio lavoro, ma se qualcuno usa denaro pubblico per fare politico e processare un ministro perché fa il proprio lavoro, questo mi da fastidio. Processatemi, ma non convocate i miei collaboratori. Chiamate me, vengo anche domani a Catania". Così il vicepremier, Matteo Salvini, in una diretta sulla sua pagina Facebook, parlando dell'audizione del suo capo di gabinetto davanti al Tribunale dei ministri di Catania.

