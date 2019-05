Sea Watch, Salvini: M5S dica se voleva far morire in mare bimbi e malati

di dab

Milano, 17 mag. (LaPresse) - "Nessun passo indietro sugli sbarchi. La SeaWatch3 non entra nelle acque territoriali italiane e i porti restano chiusi. Sono scesi solo bambini con i genitori e un malato: secondo il Movimento 5 Stelle avremmo dovuto lasciarli morire in mare? Se la pensa così, non sono d'accordo. E sono sorpreso: a gennaio proprio il Movimento 5 Stelle chiedeva di far sbarcare in Italia donne e bambini a bordo della solita SeaWatch, che in quell'occasione era addirittura al largo di Malta". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

