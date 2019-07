Sea Watch, Salvini: Da domani più determinato a difendere confini

di bdr/lcr

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "da domani sarò ancora più determinato a far rispettare i confini dell'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un video messaggio postato su Facebook, commentando la decisione del gip di Agrigento di Alessandra Vella, che non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete.

