Sea Watch, Salvini: Arresto, multa e sequestro nave. Giustizia è fatta

di alm

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Avevamo chiesto l'arresto di una fuorilegge che stanotte ha anche messo a rischio la vita di uomini delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa ong straniera, il sequestro della nave che ha finito di andare in giro per il Mediterraneo a infrangere leggi e la distribuzione in altri paesi europei degli immigrati a bordo. Mi sembra che giustizia sia fatta".

Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato dal Gr1.

