Sea watch, Prodi: Non c'è solo legge, problemi si risolvono con umanità

di npf

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "Me lo ricordo il dramma con l'Albania, mi ricordo anche il momento drammatico di quando andai ai funerali. Si tratta di capire quando c'è umanità, di evitare incidenti. Con l'umanità si devono risolvere le controversi. Non c'è solo la legge astratta, questa va rispettata. Ma con l'umanità e la comprensione si risolvono i problemi". Lo ha detto Romano Prodi intervenendo a 'Mezz'ora in più'.

