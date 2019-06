Sea Watch, Moavero: Piena indipendenza giudici, attendiamo decisioni

di lrs

Milano, 29 giu. (LaPresse) - "Caro Jean, Ministro degli Esteri del Lussemburgo, rispondo al tuo messaggio di oggi nel medesimo spirito dell'amicizia di lunga data che ci lega, e con lo stesso mezzo informale e diretto da te scelto. Nei confronti della Comandante della Sea-Watch 3, Carola Rackete, è stata aperta un'inchiesta e adottate misure da parte della magistratura italiana. In base alla nostra Costituzione, i giudici hanno piena indipendenza dal Governo. Con rispetto e fiducia ne attendiamo, dunque, le decisioni. Desidero, peraltro, cogliere l'occasione per ringraziare, nuovamente, il Lussemburgo per la disponibilità ad accogliere alcuni dei migranti della Sea-Watch 3. Con amicizia, Enzo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata