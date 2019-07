Sea Watch, Linardi: Se Salvini a bordo tenderebbe mano, basta insulti

di mad

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Voglio credere che se il ministro Salvini si trovasse su una delle nostre navi durante un soccorso tenderebbe una mano. Se non lo facesse sarebbe un mostro. Ma è una persona che senza alcun motivo ci insulta dalla mattina alla sera, ed è una cosa di cui ci siamo stancati. Nessuno può permettersi di chiamarci vice scafisti e taxi del mare, e di non dire nulla quando a una donna viene augurato di essere stuprata, e non vado avanti". Lo ha detto la portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, durante l'audizione pubblica sul Decreto sicurezza bis all'Associazione stampa estera, a Roma.

