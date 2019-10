Sea Watch: Italiani al tavolo con famoso trafficante esseri umani

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Mentre il salvataggio civile in mare viene criminalizzato, i funzionari italiani si sono seduti al tavolo con uno dei trafficanti di esseri umani più famosi al mondo per parlare di migrazioni dalla Libia. L'accordo Ue che trasforma i trafficanti in guardie costiere libiche è stato recentemente rafforzato alla riunione #MaltaMigrationMeeting". È il durissimo messaggio pubblicato da Sea Watch International sui propri canali social.

