Sea Watch, Francia: Comportamento Salvini inaccettabile

di vln

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "L'Italia non è un paese indegno ma il comportamento del ministro Matteo Salvini non è accettabile" sulla questione dell'immigrazione. Così la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, in un'intervista a Bmftv sul caso Sea-Watch. "L'Italia è un grande Paese in Europa, ha una storia comune alla nostra", ha aggiutno Ndiyaye. Ma "non è stata all'altezza" per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti.

