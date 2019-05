Sea Watch, Di Maio: Redistribuire, evitare scontri con magistratura

di dab

Milano, 19 mag. (LaPresse) - "La soluzione è sempre la redistribuzione, le chiese valdesi di tutta Europa si sono dette disponibili a collaborare. Lavoriamo in questo senso, anche per evitare scontri anche con la magistratura, perché tutti questi scontri non fanno il bene del paese". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a 'Che tempo che fa', su Rai1, sul caso Sea Watch.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata